Сахиба Гафарова приняла участие в 1-м заседании Оргкомитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов

БАКУ /Trend/ - 16 мая в штаб-квартире Межпарламентского союза в Женеве начало работу 1-е заседание Оргкомитета VI Всемирной конференции спикеров парламентов.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, на заседании выступила спикер парламента Сахиба Гафарова.

Говоря о расширении по сравнению с предыдущими годами масштабов парламентской дипломатии и сотрудничества, она отметила, что парламенты сотрудничают как на двусторонней основе, так и в международных организациях, создают новые механизмы взаимодействия. В этом аспекте было подчеркнуто, что Межпарламентский союз является очень важной объединяющей платформой.

Заявив, что сотрудничество Межпарламентского союза, особенно с ООН, является наглядным показателем значительного уровня, достигнутого в сфере парламентского сотрудничества, председатель Милли Меджлиса выразила уверенность, что на очередной конференции будут рассмотрены вопросы укрепления практического сотрудничества между ООН и Межпарламентским союзом. Она сказала, что сотрудничество в этих рамках должно быть более системным, институциональным и практическим. Это, конечно, повысит уровень участия парламентов в борьбе с общими вызовами.

Подчеркнув важность проведения реформ в ООН, С.Гафарова сказала: «Учитывая вызовы, с которыми сталкивается наш мир, многосторонние механизмы играют важную роль в продвижении совместных усилий и решений. Но все мы признаем, что эти механизмы, а также многосторонняя система должны быть более сильными, эффективными и инклюзивными. К сожалению, нынешняя ситуация не в полной мере отвечает нашим требованиям».

Спикер парламента заявила о наличии консенсуса для проведения реформ с целью повышения эффективности деятельности ООН, в том числе Совета Безопасности, опирающейся на многостороннюю систему. Конечно, много дискутируют о том, как должны выглядеть эти реформы, но мы пока не видим реальных решений для их реализации, сказала она. В этой связи С.Гафарова призвала Межпарламентский союз разработать новые идеи и предложения по проведению реформ в ООН и учитывать их в дальнейшей работе.

Заседание оргкомитета продолжилось выступлениями других председателей парламентов.

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