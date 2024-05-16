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Президент Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий

Политика Материалы 16 мая 2024 20:24 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Приглашаем белорусские компании активно участвовать в восстановлении освобожденных территорий

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Я пригласил белорусские компании активно участвовать в восстановлении Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны. Масштаб работ, которые мы осуществляем и будем осуществлять, грандиозный.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Отметив, что за годы оккупации в Карабахе и Восточном Зангезуре все было разрушено, глава государства подчеркнул: «Приходится восстанавливать все с нуля – инфраструктуру, жилье, общественные здания, исторические памятники и так далее. Поэтому мы приглашаем белорусские компании активно подключиться к этой работе».

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