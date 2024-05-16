В ходе учений в Турции с участием азербайджанских военнослужащих состоялся "День высокопоставленного наблюдателя" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В ходе международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix-2024», проходящих в городе Конья Турецкой Республики, состоялся «День высокопоставленного наблюдателя», сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В «Дне высокопоставленного наблюдателя» принимали участие представители ВВС, ВМС Азербайджана и Аппарата военного атташе Азербайджанской Республики в Турецкой Республике.

Сначала участникам были представлены статистические данные о ходе учений, целях и выполнении предстоящих задач, а также короткометражный видеоролик, посвященный международным учениям.

После завершения официальной части мероприятия журналисты и гости с интересом понаблюдали на учебном полигоне за практическим выполнением участниками международных поисково-спасательных учений «Anatolian Phoenix-2024» различных эпизодов.