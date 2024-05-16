МИД Словакии выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - МИД Словакии выразил благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за слова поддержки премьер-министру Роберту Фицо, передает Trend.

"Спасибо за слова сострадания и поддержки, господин Президент", - говорится в заявлении МИД Словакии на X.

Ранее Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился публикацией на своей официальной странице в социальной сети Х, где решительно осудил покушение на премьер-министра Республики Словакия Роберта Фицо.

«Я шокирован и потрясен покушением на премьер-министра Роберта Фицо. Я решительно осуждаю это нападение. Мои мысли с премьер-министром Фицо, его семьей и словацким народом. Желаю ему скорейшего выздоровления», - говорится в публикации