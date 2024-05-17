В Милли Меджлисе обсуждается ежегодный отчет о преступлениях, связанных с торговлей людьми

БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана проводится совместное заседание комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству.

Как сообщает в пятницу Trend, на встрече обсуждается годовой отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

В заседании принимают участие председатели комитетов Милли Меджлиса, депутаты, руководство Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана, представители организаций гражданского общества.

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