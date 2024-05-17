Изменено местонахождение посольства Азербайджана в Иране (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Планируется возобновление деятельности посольства Азербайджана в Иране на новом месте.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ о проводимой работе по восстановлению деятельности посольства Азербайджана в Иране.

Он отметил, что после теракта совершенного на посольство Азербайджана в январе прошлого года, одним из основных направлений переговоров с иранской стороной стал вопрос о предоставлении полной гарантии безопасности посольства.

"За последние несколько месяцев в рамках контактов и переговоров между официальными лицами и соответствующими учреждениями двух стран ожидания нашей страны были доведены до иранской стороны.

С иранской стороной была проведена соответствующая работа по переводу посольства Азербайджана на новое место, более безопасное и отвечающее всем требованиям, необходимым для посольства. В результате проведенной работы новое место посольства уже определено", - подчеркнул он.

А.Гаджизаде также упомянул, что в настоящее время в указанном месте и здании принимаются соответствующие меры с целью создания необходимых условий для посольства.

"После завершения указанных работ планируется возобновление деятельности посольства на новом месте", - добавил он.

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