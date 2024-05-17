В Женеве состоялась встреча спикеров парламентов Азербайджана и Армении (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 16 мая 2024 года в Женеве в рамках 1-го заседания оргкомитета VI Всемирной конференции председателей парламентов состоялась вторая встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении – Сахибы Гафаровой и Алена Симоняна.

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе (парламент), на встрече продолжилось обсуждение вопросов, связанных с тем, как парламенты двух стран могут оказать поддержку мирному процессу на фоне переговоров по установлению мира между Азербайджаном и Арменией.

"Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились о продолжении диалога между парламентами", - говорится в сообщении Милли Меджлиса.

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