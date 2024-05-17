Французская сторона должна извиниться перед Азербайджаном - МИД

БАКУ /Trend/ - Азербайджан решительно отвергает и считает абсолютно неприемлемыми заявления Франции, выдвинутые против Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в ответе руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде на вопрос местных СМИ о том, что министр внутренних дел Франции Жерар Дарманен назвал Азербайджан "диктатурой".

"Подобные заявления, сделанные Францией против Азербайджана, совершенно неприемлемы и категорически нами отвергаются. В Азербайджане полностью обеспечены основные права и свободы, в отличие от Франции, где грубо нарушаются права человека, во время беспорядков гибнут протестующие, широко распространены исламофобия и нападения на мусульман, а также антисемитизм", - сказал он.

Гаджизаде отметил, что с момента восстановления независимости Азербайджан постоянно формировался и развивался как общество, верное демократическим ценностям.

"Азербайджан - страна, где люди разных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в добрых и безопасных условиях. Французская сторона должна извиниться за это заявление. В противном случае это приведет к еще большему негативному влиянию на азербайджано-французские отношения",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!