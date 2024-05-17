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Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)

Политика Материалы 17 мая 2024 14:51 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений с показательными боевыми стрельбами.

Об этом в пятницу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Начальник Генерального штаба прибыл на полевой пункт и заслушал доклады командиров и штабных офицеров о решениях, принятых на карте в ходе выполнения задач.

Было отмечено, что подразделения, выведенные по сигналу тревоги из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, отработали действия по занятию огневых позиций, приведению в боевое состояние боевой техники и артиллерийских установок.

Было подчеркнуто, что в ходе выполнения практических стрельб с высокой точностью были уничтожены намеченные цели.

Генерал-полковник К. Велиев положительно оценил ход учений, дал поручения соответствующим лицам по дальнейшему повышению интенсивности и качества проводимых учений и тренировок с целью поддержания высокого уровня боеспособности подразделений и развития практических навыков военнослужащих.

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Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
Начальник Генштаба армии Азербайджана понаблюдал за тактическими учениями артиллерийских подразделений (ФОТО)
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