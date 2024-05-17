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Германия готова поддерживать мир между Баку и Ереваном

Политика Материалы 17 мая 2024 21:27 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ продолжать поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, передает Trend.

"Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для достижения мира. В разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД Анналена Бербок подчеркнула готовность Германии продолжать поддерживать мирный процесс. Сейчас крайне важно продолжать диалог", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в cоцсети X.

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