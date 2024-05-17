Германия готова поддерживать мир между Баку и Ереваном

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о готовности ФРГ продолжать поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, передает Trend.

"Армения и Азербайджан имеют историческую возможность для достижения мира. В разговоре с армянским коллегой Араратом Мирзояном глава МИД Анналена Бербок подчеркнула готовность Германии продолжать поддерживать мирный процесс. Сейчас крайне важно продолжать диалог", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в cоцсети X.