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Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе

Политика Материалы 19 мая 2024 14:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

«Во всех международных организациях, организациях, членами которых являемся, мы поддерживаем друг друга и будем делать это и впредь», - подчеркнул глава государства.

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