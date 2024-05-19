Президент Ильхам Алиев: Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности в регионе

БАКУ /Trend/ - Ирано-азербайджанская дружба, братство являются важным фактором стабильности, укрепления мер безопасности в регионе в будущем.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

«Во всех международных организациях, организациях, членами которых являемся, мы поддерживаем друг друга и будем делать это и впредь», - подчеркнул глава государства.