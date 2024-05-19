Президент Ильхам Алиев: Создание в Карабахском, Восточно-Зангезурском регионах и в Нахчыване источников зеленой энергии принесет пользу всему региону

БАКУ /Trend/ - Освобожденные Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы, а также Нахчыван объявлены зонами зеленой энергии в Азербайджане. Эти регионы составляют около 25 процентов нашей территории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Глава государства подчеркнул, что создание источников зеленой энергии на этих территориях принесет пользу всему региону.