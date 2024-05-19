Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Отметив, что для Армении, которая на протяжении многих лет надеялась на покровительство и поддержку стран, расположенных далеко от региона, результат оказался не столь приятным, глава государства подчеркнул: «Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству».