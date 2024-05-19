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Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству

Политика Материалы 19 мая 2024 14:49 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что, проводя правильную политику, Армения внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Считаю, что Армения не должна предпринимать неверный шаг. Региональные вопросы должны решаться при непосредственном участии и волей стран региона.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Отметив, что для Армении, которая на протяжении многих лет надеялась на покровительство и поддержку стран, расположенных далеко от региона, результат оказался не столь приятным, глава государства подчеркнул: «Государства региона – сильные государства, проводящие независимую политику. Никакая сторонняя сила никогда не влияла и не повлияет на волю этих государств. Надеюсь, что Армения, проводя правильную политику, внесет вклад, а не навредит региональному сотрудничеству».

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