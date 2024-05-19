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Отношения Ирана с Азербайджаном это больше чем добрососедские отношения - Раиси

Политика Материалы 19 мая 2024 15:34 (UTC +04:00)
Отношения Ирана с Азербайджаном это больше чем добрососедские отношения - Раиси
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Мы, конечно, братские, соседние и дружественные страны. Отношения Ирана с Азербайджаном это больше чем добрососедские отношения. Это родственные отношения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Сейед Ибрахим Раиси во время выступления на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

Он отметил, что это очень сильная, очень глубокая связь, которая зиждется на глубоких исторических, культурных и религиозных отношениях двух стран.

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