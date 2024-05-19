Сегодняшний день навсегда останется в истории ирано-азербайджанских отношений - иранский министр

БАКУ /Trend/ - Сегодняшний день навсегда останется в истории ирано-азербайджанских отношений.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан на церемонии сдачи в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» и открытия гидроузла «Гыз Галасы», построенных на реке Араз.

По его словам, Иран и Азербайджан имеют общие интересы вдоль реки Араз длиной 420 км. Эта река на протяжении последних 50 лет является фактором развития экономической, социальной и культурной инфраструктуры и считается символом сотрудничества и дружбы между двумя странами.

Иранский министр заявил, что гидроузел «Гыз Галасы» важен для борьбы с наводнениями, регулирования водных ресурсов в условиях засухи, разделения приграничных вод в соответствии с двусторонними обязательствами, развития сельского хозяйства, преобразования традиционного сельского хозяйства в современное сельское хозяйство, развития туризма, принимая во внимание многочисленные природные и исторические достопримечательности, а его цель — производить 540 гигаватт электроэнергии в год.

Мехрабиан отметил, что при затратах в 600 миллионов долларов будут введены в эксплуатацию дренажные сети, построенные на реке Араз.

Иранский министр назвал гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы» факторами водной дипломатии и укрепления солидарности двух стран.