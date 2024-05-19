Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать Ирану всю необходимую поддержку - МИД

БАКУ /Trend/ - Мы глубоко встревожены новостями о крушении вертолета, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан и другие официальные лица. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана на странице в X, передает Trend.

"Мы надеемся и молимся за их безопасность и защиту, пока спасатели пытаются добраться до места происшествия.

Азербайджан, как дружественный и братский народ, готов оказать всю необходимую поддержку", - говорится в сообщении ведомства.