Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил соболезнования Верховному лидеру Ирана Аятолле Сейеду Али Хаменеи в связи с гибелью президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдуллахияна и других сопровождающих лиц в результате крушения вертолета, сообщает в понедельник Trend.

"Ваше преосвященство, уважаемый Аятолла Хаменеи,

Глубоко потрясены известием о тяжелой утрате, которая постигла братскую и дружественную Исламскую Республику Иран и ее народ, – трагической гибели Президента Исламской Республики Иран Сейеда Ибрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и других сопровождавших лиц в результате крушения вертолета.

В лице Президента Сейеда Ибрахима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

В этот скорбный день желаю, чтобы Всевышний ниспослал терпения дружественному и братскому народу Ирана, разделяя Ваше горе, от себя лично и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему Вашему народу.

Аллах рехмет элясин!" - говорится в письме.