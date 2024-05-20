В Азербайджане завершились тактические учения с боевой стрельбой с участием артиллерийских подразделений (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершились тактические учения с боевой стрельбой, проходившие в соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2024 год с участием артиллерийских подразделений.

Об этом в понедельник Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Согласно плану учений, подразделения, выведенные из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, успешно выполнили задачи по занятию огневых позиций, подготовке установок к боевому применению, обнаружению и уничтожению целей условного противника точным огнем, а также ряд других поставленных задач.

На учениях, в ходе которых основное внимание было уделено повышению знаний и навыков военнослужащих, совершенствованию навыков управления артиллерийскими подразделениями командного состава, а также организации взаимодействия с другими видами войск в ходе боевых действий, был продемонстрирован высокий профессионализм.

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