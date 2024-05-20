Латвия может принять участие в восстановлении города Шуша (Дополнено)

(Добавлены подробности, первая версия была опубликована в 14:01)

БАКУ /Trend/ - Латвия может принять участие в восстановлении города Шуша.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник в ходе брифинга сказала спикер парламента Латвии Дайга Миериня.

"В ходе визита в Азербайджан было обсуждено, как Латвия может принять участие в восстановлении города Шуша или как-то иначе помочь региону. Обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства, логистики, туризма, обмена в сфере образования и культуры", - сказала она

Дайга Миериня отметила, что это ее первый визит в Азербайджан.

"Мне действительно приятно посетить вашу прекрасную страну, и я очень рада, что вчера у нас была возможность посетить Карабах и своими глазами увидеть последствия этого очень сурового периода истории вашей страны", - сказала она.

Спикер парламента добавила, что Азербайджан является важным партнером Латвии.

Отметим, что 18 мая делегация во главе с председателем парламента Латвии Дайгой Миериня прибыла в Азербайджан с официальным визитом.