В Азербайджане утверждены изменения в "Положение о службе в государственных налоговых органах"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменений в "Положение о службе в государственных налоговых органах".

Как сообщает в понедельник Trend, согласно изменению, лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными по вступившему в законную силу решению суда, граждане, судимость которых за совершенное преступление не погашена или не снята, граждане призывного возраста, у которых в результате медицинского обследования выявлено употребление наркотических средств и психотропных веществ, или не прошедшие действительную срочную военную службу, определенную законом, не смогут быть приняты на службу в налоговых органах.

Кроме того, должностное лицо налоговых органов при успешном прохождении курса профессиональной подготовки в период прохождения стажировки и при выдаче положительного заключения о нем по окончании срока прохождения стажировки без установления испытательного срока, а также при удовлетворительном результате прохождения испытательного срока принимается на постоянную службу в налоговые органы с присвоением первого специального звания.

В случае неудовлетворительного результата стажировки по истечении ее срока, а также при неудовлетворительном результате стажировки по истечении испытательного срока служба должностного лица налогового органа прекращается в соответствии с настоящим Положением.