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Италия назначила нового посла в Азербайджане

Политика Материалы 20 мая 2024 17:42 (UTC +04:00)
Италия назначила нового посла в Азербайджане
Фото: МИД Италии / X

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Италия назначила нового посла в Азербайджане, сообщает Trend.

Как сообщили в министерстве иностранных дел Италии, Лука Ди Джанфранческо сменит Клаудио Таффури на этом посту.

"Я очень горжусь тем, что служу нашей стране в качестве посла Италии в Баку. Вместе с посольством и Итальянским торговым агентством мы будем работать над дальнейшим укреплением отношений между Италией и Азербайджаном во всех областях, представляющих взаимный интерес, с целью наведения прочных мостов между двумя странами", - сказал посол Ди Джанфранческо.

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