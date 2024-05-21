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Стали известны подробности вопросов, обсужденных между Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном

Политика Материалы 21 мая 2024 11:42 (UTC +04:00)
Стали известны подробности вопросов, обсужденных между Сахибой Гафаровой и Аленом Симоняном
Фото: Парламент Азербайджанской Республики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (пардамент) Азербайджана Сахиба Гафарова на сегодняшнем заседании парламента рассказала о встрече с председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

Как сообщает во вторник Trend, С.Гафарова сообщила, что во время второй встречи председателей парламентов Азербайджана и Армении в рамках I заседания оргкомитета VI Всемирной конференции председателей парламентов, состоявшейся 16 мая 2024 года в Женеве, на фоне мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией парламентарии двух стран обсудили оказание поддержки мирному процессу.

"Встреча прошла в конструктивной атмосфере. Стороны договорились о продолжении диалога между парламентами", - добавила она.

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