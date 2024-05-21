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Между Азербайджаном и Казахстаном будут взаимно признаваться квалификационные дипломы

Политика Материалы 21 мая 2024 13:49 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Квалификационные дипломы членов экипажей морских судов будут взаимно признаваться между Азербайджаном и Казахстаном.

Как сообщает во вторник Trend, на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, состоявшемся сегодня, обсуждался законопроект Азербайджанской Республики об утверждении "Соглашения между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и министерством транспорта Республики Казахстан о взаимном признании квалификационных дипломов членов экипажей морских судов".

После обсуждения документ был вынесен на голосование и утвержден.

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