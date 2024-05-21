Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием золотой медали на чемпионате мира, проходящем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает во вторник Trend, Первый вице-президент поделилась публикацией в этой связи на своей официальной странице в Instagram.

«Искренне поздравляю дзюдоиста Хидаята Гейдарова с завоеванием звания чемпиона мира! Блестяще выступив и проявив силу воли, целеустремленность и мастерство, он одержал яркую, убедительную победу! Спасибо за упорный труд, за радость, подаренную азербайджанским болельщикам! Желаю нашему спортсмену крепкого здоровья, новых побед и достижений!», - говорится в публикации.