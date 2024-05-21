Джейхун Байрамов встретился с послом Украины

БАКУ /Trend/ - 21 мая 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с новоназначенным послом Украины в нашей стране Юрием Гусевым.

Как сообщили Trend в министерстве иностранных дел, на встрече обсуждалась текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной безопасности.

Министр Джейхун Байрамов поздравил посла Украины в Азербайджане Юрия Гусева с назначением и пожелал ему успехов в деятельности.

Стороны выразили удовлетворение развитием стратегического партнерства между двумя странами в сферах экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций, гуманитарной и др. сферах.

Говоря о подготовительных работах к 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет под председательством Азербайджана, министр Джейхун Байрамов отметил, что COP29 может внести вклад в развитие отношений стран с включением в повестку дня сотрудничества вопрос борьбы с изменением климата.

Посол Юрий Гусев поблагодарил за теплый прием и отметил, что не пожалеет усилий по дальнейшему развитию отношений между Азербайджаном и Украиной. В ходе встречи была выражена признательность за постоянную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, оказанную гуманитарную помощь.

Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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