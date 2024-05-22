Назначен заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджана - Распоряжение (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении заведующего отделом по военным вопросам Администрации Президента.

Как сообщает Trend, на эту должность назначен Фарид Мирмуфид оглу Сеидов.

Отметим, что распоряжением от 9 декабря 2023 года заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики Магеррам Абыш оглу Алиев был освобожден от занимаемой должности и назначен чрезвычайным и полномочным послом в Беларуси.

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