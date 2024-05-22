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Расширены полномочия министра юстиции Азербайджана - Указ (Дополнено)

Политика Материалы 22 мая 2024 20:21 (UTC +04:00)

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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 19:37)

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о министерстве юстиции Азербайджанской Республики", утвержденное указом № 391 от 18 апреля 2006 года.

Как сообщает Trend, согласно указу, расширены полномочия министра юстиции.

Так, министр сможет назначать и освобождать от должностей начальников главных управлений и управлений министерства. Ранее это осуществлялось по согласованию с Президентом Азербайджана.

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