Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности - Президент Таджикистана

БАКУ /Trend/ - Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В этом контексте важное место отводим борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков», - подчеркнул Президент Эмомали Рахмон.