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Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности - Президент Таджикистана

Политика Материалы 23 мая 2024 16:32 (UTC +04:00)
Мы удовлетворены уровнем плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности - Президент Таджикистана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Таджикистан выступает за решение всех противоречий и конфликтов мирными путями. Мы выражаем свое удовлетворение уровнем и содержанием плодотворного сотрудничества с Азербайджаном в сфере безопасности.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В этом контексте важное место отводим борьбе с терроризмом и экстремизмом, проявлениями радикализма, транснациональной организованной преступностью, включая киберпреступность и контрабанду наркотиков», - подчеркнул Президент Эмомали Рахмон.

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