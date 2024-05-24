Азербайджанские пограничники взяли под контроль 4 освобожденных села Газахского района (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанские пограничники взяли под контроль четыре освобожденных села Газахского района.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении Службы заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева.

"В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в целях обеспечения освобождения от оккупации сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики, по результатам 8-ой встречи 19 апреля 2024 года между Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой был подписан протокол.

В целях реализации вышеуказанного протокола на основе геодезических измерений на местности по координатам линии границы было проведено уточнение и составлен Технический протокол о результатах совместных полевых работ, содержащий Протокол-описание прохождения соответствующей линии границы.

15 мая 2024 года состоялась очередная 9-я встреча комиссий на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, где был согласован вышеуказанный Технический протокол и подписан соответствующий протокол комиссий.

В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.

Сегодня под контроль Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики взяты территории сел Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

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