В 4 селах Газаха спустя 34 года поднят Флаг Азербайджана (ВИДЕО) (Дополнено)

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ГАЗАХ /Trend/ - Как сообщалось, в результате работ по делимитации определена линия границы протяженностью 12,7 километра. Тем самым обеспечено возвращение Азербайджану территории 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики – Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы (6,5 квадратных километра).

Как сообщает Trend, в результате сегодня территории сел Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики.

Военнослужащие Государственной пограничной службы (ГПС) подняли Государственный флаг Азербайджана в 4 селах Газаха, освобожденных спустя 34 года без единого выстрела.

Trend представляет вниманию репортаж.

Отметим, что в целях обеспечения освобождения от оккупации сел Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджанской Республики 19 апреля 2024 года был подписан Протокол 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии Республики Армения по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

Для выполнения положений упомянутого Протокола на основе геодезических измерений на земле было проведено уточнение координат линии границы и составлен Технический протокол о результатах совместных полевых работ, отражающий Протокол-описание прохождения соответствующей линии границы.

15 мая 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения состоялась очередная, 9-я встреча комиссий, был согласован упомянутый Технический протокол и подписан соответствующий Протокол комиссий.