Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева находилась c рабочим визитом в Берлине (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках рабочего визита в Берлин в канун Международного дня биоразнообразия приняла участие в мероприятии «Возвращение к природе: Восстановление популяции зубров в Азербайджане», организованном ОО IDEA в Азербайджанском культурном центре.

Как сообщает Trend, выступившие на мероприятии Лейла Алиева, а также директор Берлинского зоопарка Андреас Книрим и заведующая отделом по консервации германского представительства Всемирного фонда дикой природы (WWF) Катрин Самсон рассказали о значении мероприятия и довели до внимания участников важность проводимой работы по восстановлению и развитию популяции зубра в нашей стране. На мероприятии также были показаны фильм и фотовыставка, посвященные работе, проделанной в этой сфере.

В рамках визита Лейла Алиева провела отдельные встречи с основателем Фонда Michael Succow Майклом Сукковым, заведующим отделом зоологии и ветеринарии Лиссабонского зоопарка Руем Бернардино, а также Андреасом Книримом и Катрин Самсон. На встречах состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в области охраны природы, консервации и восстановления животного мира. В ходе последней встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Бакинским и Берлинским зоопарками. Согласно меморандуму, зоопарки будут обмениваться информацией, знаниями и опытом, а также организовывать совместные тренинги сотрудников.

Отметим, что в результате успешно реализуемого с 2012 года в рамках совместного партнерства Общественного объединения IDEA, Министерства экологии и природных ресурсов и азербайджанского представительства Всемирного фонда дикой природы проекта с целью реинтродукции в дикую природу популяции зубров, вымерших в нашей стране в начале прошлого века, в настоящее время на территории Шахдагского национального парка численность зубров достигла 61 особи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!