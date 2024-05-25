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Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании

Политика Материалы 25 мая 2024 11:33 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Иордании Абдалле II ибн Аль Хусейну.

Как сообщает в субботу Trend, в поздравительном письме говорится:

"Ваше величество,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника Иорданского Хашимитского Королевства – Дня независимости, передаю самые искренние пожелания.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Иордании – постоянного благополучия и процветания".

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