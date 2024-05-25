Возвращение Азербайджану 4-х сел Газаха является важным шагом на пути к установлению мира - комментарий

БАКУ /Trend/ - В результате работ по делимитации определена линия границы протяженностью 12,7 километра. Тем самым обеспечено возвращение Азербайджану территории 4 сел Газахского района Азербайджанской Республики – Баганыс Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы (6,5 квадратных километра). Обеспечение возвращения этих сел Азербайджану - очень важный шаг на пути к следующему успеху Азербайджана и установлению мира.

Как сказала Trend депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова, это является логическим следствием принципиальной позиции Президента Ильхама Алиева.

"Это очередной подарок Президента Азербайджана Ильхама Алиева народу страны. Таким образом, после 44-дневной войны и локальных антитеррористических мероприятий Азербайджан одержал очередную победу. Обеспечение возвращения этих сел является следующим важным шагом в направлении обеспечения суверенитета Азербайджана. Одним из важных моментов является то, что Азербайджан вернул эти села без единого выстрела. Глава государства еще в 2020 году обеспечил возвращение без единого выстрела трех районов страны. Это еще раз показывает, что Азербайджан предпочитает мирное решение вопроса. Окончательное восстановление суверенитета Азербайджана в сентябре 2023 года, выход российского миротворческого контингента с азербайджанских территорий и теперь возвращение без единого выстрела 4 сел - следующая победа в череде отмеченных побед. Эта прекрасная новость - очередной подарок Президента Азербайджана народу страны", - сказала депутат.

Депутат Эльшан Мусаев сказал Trend, что возвращение 4 сел Газахского района - это успех азербайджанского государства и результат решительной и принципиальной политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым.

"10 января Верховный главнокомандующий в интервью местным телеканалам заявил, что неанклавные села должны быть безоговорочно возвращены Азербайджану. Так и произошло. Они возвращены, без единой капли крови, без единого выстрела. В то же время следует отметить, что возвращение этих сел является продолжением наших успехов в 44-дневной войне и локальных антитеррористических мероприятиях", - сказал депутат.

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