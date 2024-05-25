Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Внесены изменение в соглашение о строительстве железнодорожного участка БТК до границы Турецкой Республики - Указ

Политика Материалы 25 мая 2024 19:10 (UTC +04:00)
Внесены изменение в соглашение о строительстве железнодорожного участка БТК до границы Турецкой Республики - Указ
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Протокола о внесении изменений в Соглашение от 7 февраля 2007 года между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Грузии о принципах и условиях финансирования, проектирования, строительства, реабилитации-реконструкции и эксплуатации железнодорожного участка от Марабды до границы Турецкой Республики (Карцахи) в рамках реализации проекта новой железнодорожной линии «Баку-Тбилиси-Карс».

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости