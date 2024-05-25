В Азербайджане судебным работникам и членам их семей будет выплачиваться компенсация за аренду квартиры - Указ

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сотрудникам судебных органов, которые в связи с переменой места службы в органах юстиции не имеют постоянного жилья и вынуждены снимать квартиру, а также членам их семей, будет выплачиваться материальная компенсация за аренду жилья. Порядок и размер компенсации будут определяться Кабинетом Министров.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в указе Президента Азербайджана о применении закона Азербайджанской Республики от 7 мая 2024 года № 1147-VIQD «О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О службе в судебных органах» и в указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 25 июля 2006 года № 430 «О реализации Закона Азербайджанской Республики «О службе в судебных органах»

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