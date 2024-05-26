Король Таиланда поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Король Таиланда Маха Вачиралангкорн поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Trend.

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам искренние поздравления, пожелания крепкого здоровья, счастья, желаю Вашей стране, народу мира, развития и благополучия.

Между Таиландом и Азербайджаном существуют стремительно развивающиеся отношения, основанные на совместной деятельности в различных сферах. Верю, что благодаря нашей общей решимости и взаимной поддержке мы продолжим тесно взаимодействовать для укрепления и расширения сотрудничества в сферах торговли, туризма, образования и чистой энергии на благо наших стран и народов", - говорится в поздравлении.