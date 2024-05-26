Президент Демократической Республики Тимор-Лесте поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамуш Орта поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 28 Мая - Дня независимости, передает Trend.

"Ваше превосходительство.

Передаю Вам наилучшие пожелания по случаю 28 Мая – Дня независимости.

Эта дата, олицетворяя важный этап в создании в 1918 году Азербайджанской Демократической Республики, также является символом упорной борьбы азербайджанского народа за построение независимого, демократического и светского государства.

В этот праздничный день я с большой гордостью приветствую такие высшие ценности, как свобода, демократия и самоопределение, которыми руководствуются в Азербайджане на протяжении долгих лет. Празднование этого дня – возможность еще раз подтвердить национальную идентичность, приверженность суверенитету и укрепить узы единства между всеми гражданами Азербайджана.

Выражаю надежду на то, что в этом году, когда мы отмечаем 20-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Демократической Республикой Тимор-Лесте, мы сможем еще более углубить и расширить братские и дружественные отношения между нашими странами.

Уверен, что мы сможем продолжить изучение возможностей, связанных с процессом полноправного членства Тимор-Лесте в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во имя благополучия наших народов и устойчивого развития наших стран, а также извлечь выгоду из недавнего принятия нашей страны во Всемирную торговую организацию в качестве ее 166-го государства-члена.

Пусть День независимости Азербайджана будет отмечаться с чувством радости и гордости! Пусть Азербайджан продолжает развитие под Вашим дальновидным и мудрым руководством!

Господин Президент, выражая Вам высокое уважение и почтение, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, новых успехов и благополучия", - говорится в поздравлении.