МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим за собой многочисленные человеческие жертвы в городе Мерсин в Турции.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Азербайджана в соцсети X.

"Мы глубоко опечалены известием об аварии на шоссе города Мерсин, в результате которой погибли и получили ранения множество людей. Выражаем соболезнования в связи с гибелью людей, желаем скорейшего выздоровления раненым", - говорится в публикации ведомства.

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