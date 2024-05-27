Суд отклонил апелляционную жалобу Рубена Варданяна (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 14:07)

БАКУ /Trend/ - Суд не удовлетворил апелляционную жалобу Рубена Варданяна.

Как сообщает в понедельник Trend, Р.Варданян подал апелляционную жалобу на постановление суда о продлении в его отношении меры пресечения в виде ареста.

Жалоба была рассмотрена в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Габиля Мамедова.

Напомним, что Рубен Варданян 27 сентября 2023 года был задержан Службой государственной безопасности Азербайджана и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в отношении него решением суда была избрана мера пресечения в виде ареста. Ему было предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!