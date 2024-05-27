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В Азербайджане завершено составление и уточнение единого списка избирателей на 2024 год

Политика Материалы 27 мая 2024 15:54 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Завершено составление и уточнение единого списка избирателей на 2024 год.

Как сообщает Trend, сегодня члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в присутствии представителей СМИ ознакомились с обновленным вариантом единого списка избирателей и условиями хранения списков.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, с начала января каждого года начинается составление и уточнение единого списка избирателей по всей стране. Списки избирателей составляются участковыми и окружными избирательными комиссиями и представляются в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в установленном законодательством порядке, в первую очередь на основании представленной информации о избирателях, имеющих активное избирательное право, главами соответствующих органов исполнительной власти и муниципальных образований, командирами воинских частей.

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