В Азербайджане завершено составление и уточнение единого списка избирателей на 2024 год

БАКУ /Trend/ - Завершено составление и уточнение единого списка избирателей на 2024 год.

Как сообщает Trend, сегодня члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в присутствии представителей СМИ ознакомились с обновленным вариантом единого списка избирателей и условиями хранения списков.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, с начала января каждого года начинается составление и уточнение единого списка избирателей по всей стране. Списки избирателей составляются участковыми и окружными избирательными комиссиями и представляются в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в установленном законодательством порядке, в первую очередь на основании представленной информации о избирателях, имеющих активное избирательное право, главами соответствующих органов исполнительной власти и муниципальных образований, командирами воинских частей.

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