БАКУ /Trend/ - Обнародовано число избирателей в Азербайджане.

Как сообщает Trend, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК проинформировал, что в стране насчитывается 6 миллионов 326 тысяч 764 избирателей.

Из них мужчины составляют 47,55 процента, женщины - 52,45 процента.

Отметим, что завершено составление и уточнение единого списка избирателей на 2024 год. Сегодня члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в присутствии представителей СМИ ознакомились с обновленным вариантом единого списка избирателей и условиями хранения списков.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, с начала января каждого года начинается составление и уточнение единого списка избирателей по всей стране. Списки избирателей составляются участковыми и окружными избирательными комиссиями и представляются в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в установленном законодательством порядке, в первую очередь на основании представленной информации об избирателях, имеющих активное избирательное право, главами соответствующих органов исполнительной власти и муниципальных образований, командирами воинских частей.

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