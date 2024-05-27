В Азербайджане завершено составление и уточнение единого списка избирателей на 2024 год (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Завершено составление и уточнение единого списка избирателей на 2024 год.

Как сообщает Trend, сегодня члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана в присутствии представителей СМИ ознакомились с обновленным вариантом единого списка избирателей и условиями хранения списков.

В соответствии с требованиями Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, с начала января каждого года начинается составление и уточнение единого списка избирателей по всей стране. Списки избирателей составляются участковыми и окружными избирательными комиссиями и представляются в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в установленном законодательством порядке, в первую очередь на основании представленной информации об избирателях, имеющих активное избирательное право, главами соответствующих органов исполнительной власти и муниципальных образований, командирами воинских частей.

После того, как в этом направлении будут предприняты необходимые шаги и проделана соответствующая работа, списки избирателей утверждаются нижестоящими избирательными комиссиями, а также публикуются посредством государственной автоматизированной информационной системы. Данный процесс в целом завершается к 30 мая. Поскольку начало уточнения списка избирателей в текущем году пришлось на период перед внеочередными выборами Президента Азербайджанской Республики 7 февраля 2024 года, ЦИК еще больше активизировал процессы, уделяя особое внимание уточнению списков избирателей как одному из главных приоритетов, имеющему важное значение для более эффективного обеспечения избирательных прав граждан, и в соответствии с требованиями законодательства осуществил последовательные меры.

Так, в процессе уточнения списков избирателей был проведен ряд агитационных кампаний, видео- и аудиоролики, подготовленные ЦИК, регулярно демонстрировались посредством теле- и радиовещательных компаний и официального интернет-сайта комиссии, онлайн медиа-порталов и платформ социальных сетей, доносились до общественности. Также впервые в рамках совместного проекта на смарт-мониторах, расположенных в центрах "ASAN xidmət", появилась возможность выбрать услугу по списку избирателей, что позволило избирателям проверять свои данные, и в случае необходимости внесения поправок, оперативно обращаться в ЦИК прямо на месте, а также получать информацию о пункте, где они смогут голосовать.

Наряду с перечисленными целевыми проектами, существенную роль в повышении эффективности проводимой работы и более совершенной подготовке списков сыграли активность избирателей в процессе уточнения, широкое использование возможностей информационно-коммуникационных технологий и средств массовой информации. Следует также отметить, что процесс уточнения списков, в котором было задействовано более тридцати восьми тысяч членов нижестоящих избирательных комиссий, осуществлялся в тесном сотрудничестве с соответствующими органами МВД и минюста, местными исполнительными структурами и муниципальными учреждениями.

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