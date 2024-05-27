Президент Израиля примет участие в COP29 в Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Государства Израиль Ицхак Герцог примет участие в COP29 в Баку.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Государства Израиль Ицхака Герцога, направленном Президенту Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

"Пользуясь случаем, выражаю Вам признательность за приглашение принять участие в СОР29. Желаю Вам успехов в подготовке к проведению этого важного международного мероприятия, направленного на поиск путей решения вопросов, связанных с изменением климата. Я лично с нетерпением ожидаю участия в этом важном мероприятии в конце нынешнего года", - отмечается в письме.