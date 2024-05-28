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Президент Ильхам Алиев: Мы сделаем все возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и четко

Политика Материалы 28 мая 2024 01:03 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы сделаем все возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и четко
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Малые островные развивающиеся государства являются наиболее уязвимыми к изменению климата странами.

Как сообщает Trend, эта мысль отражена в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам (МОСРГ) на тему «Намечая курс к устойчивому процветанию», проходящей на Антигуа и Барбуде.

Подчеркнув, что изменение климата также препятствует их прогрессу в достижении Целей устойчивого развития, глава государства отметил: «Решение проблем, связанных с последствиями климатических изменений для малых островных развивающихся государств, будет одним из наших приоритетов во время председательства Азербайджана в COP29. В рамках конференции в Баку мы планируем провести Саммит МОСРГ. Мы сделаем всё возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и чётко».

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