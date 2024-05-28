МИД Казахстана поздравил Азербайджан по случаю Дня независимости

АСТАНА /Trend/ - Министерство иностранных дел Казахстана поздравило Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как передает во вторник Trend, соответствующая публикация была размещена на странице МИД Казахстана в соцсети X.

"Передаем самые теплые поздравления нашим коллегам из министерства иностранных дел Азербайджана и наилучшие пожелания народу братского Азербайджана по случаю Дня независимости", - говорится в публикации.

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