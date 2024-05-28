БАКУ/Trend/ - Германия надеется, что этот год может стать решающим для мира и стабильности на Кавказе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в публикации Директора по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД Германии Матиаса Люттенберга в соцсети X.

"Поздравляем азербайджанский народ, отмечающий сегодня День независимости! 2024 год является важным годом для Азербайджана и климата нашей общей планеты, поскольку COP29 пройдет в Баку. Мы надеемся, что этот год также может стать решающим для мира и стабильности на Кавказе. Германия готова поддержать это", - говорится в публикации.

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