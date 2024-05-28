Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Агдаме (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Ведется расследование по факту минного инцидента в Агдаме, в результате которого пострадал сотрудник ANAMA.

Как сообщили во вторник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в прокуратуре проводится расследование в связи с фактом ранения 28 мая на территории освобожденного от оккупации села Сырхавенд Агдамского района сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Юсубова Хасила Эльдар оглу (1997 года рождения) при исполнении своих служебных обязанностей в результате взрыва мины.

"Сотрудниками прокуратуры был проведен осмотр места происшествия, выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время состояние Хасиля Юсубова стабильное, его лечение в больнице продолжается", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

10:48

БАКУ /Trend/ - 28 мая 2024 года на территории освобожденного от оккупации села Сырхавенд Агдамского района произошел минный инцидент.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в совместной информации министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Агентства по разминированию (ANAMA).

Было отмечено, что при исполнении служебных обязанностей сотрудником агентства Юсубовым Хасилем Эльдар оглу (1997 года рождения) произошел взрыв противопехотной мины.

"Пострадавший сотрудник был эвакуирован в районную больницу, где ему была проведена ампутация левой стопы.

На данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное", - говорится в информации.

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