Прошли похороны бывшего министра обороны Азербайджана

Новость обновлена и изменен заголовок, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 09:29)

БАКУ /Trend/ - Во II Аллее шехидов состоялись похороны генерал-майора запаса Дадаша Рзаева, который скончался 28 мая.

Как сообщает во вторник Trend, в церемонии похорон приняли участие первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба армии Азербайджана и другой руководящий состав министерства обороны, члены семьи покойного, его боевые товарищи и представители общественности.

На церемонии прощания прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики в исполнении военного оркестра, на могилу были возложены венки и цветы, вознесены молитвы.

Было рассказано о жизненном и служебном пути Д.Рзаева, отмечено, что за достойное выполнение служебного долга он неоднократно был награжден различными орденами и медалями.

09:29

БАКУ /Trend/ - Скончался бывший министр обороны Азербайджанской Республики генерал-майор Дадаш Рзаев.

Об этом во вторник Trend сообщили близкие Дадаша Рзаева.

Генерал скончался после продолжительной болезни.

Отметим, что Д.Рзаев родился 22 декабря 1935 года в Геранбойском районе. В 1993 году в течение 4 месяцев он занимал пост министра обороны Азербайджанской Республики. В 2014 году был избран председателем Совета ветеранов Азербайджанской Республики, в 2015 году награжден орденом "Шохрат".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!