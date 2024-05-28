Вице-спикер украинского парламента поздравила Азербайджан с Днем независимости

БАКУ /Trend/ - Сердечно поздравляю наших азербайджанских друзей с Днем независимости Азербайджанской Республики!

Как передает Trend, об этом в соцсети X написала вице-спикер Верховной Рады Украины Олена Кондратюк.

"106 лет назад впервые была создана независимая светская Азербайджанская Демократическая Республика и сформирован Парламент Азербайджана. Мы высоко ценим неизменную позицию Азербайджана в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала вице-спикер.

Кондратюк поблагодарила Азербайджан за отправленную в Украину гуманитарную помощь.

"Спасибо за вашу постоянную гуманитарную помощь. Признательны за теплый и гостеприимный прием на отдых и реабилитацию украинских детей, пострадавших от войны. Ценим ощутимый вклад Азербайджана в гуманитарное разминирование территории Украины.

Этот День Азербайджан встречает в особо радостной атмосфере – с восстановленным суверенитетом в международно-признанных границах. Желаю азербайджанскому народу долгосрочного мира, безопасности, быстрого восстановления и реинтеграции освобожденных от оккупации территорий!"- написала она.