Турция надеется, что прогресс в азербайджано-армянских переговорах приведет к миру

БАКУ /Trend/ - Турция желает, чтобы положительный прогресс в переговорах между Азербайджаном и Арменией приведел к соглашению, которое обеспечит мир.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении, распространенном по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

Совет заявил, что Турция готова оказать поддержку всем усилиям, направленным на установление постоянного мира.

Отметим, что 15 мая 2024 года состоялась очередная 9-я встреча комиссий на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения, где был согласован Технический протокол и подписан соответствующий протокол комиссий.

В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, тем самым было обеспечено возвращение Азербайджану территорий (6,5 кв.км) четырех сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы.